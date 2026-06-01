Диагональ 24,5 дюйма, разрешение Full HD и частота обновления 540 Гц.

Компания ASUS анонсировала игровой монитор ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, «первый в мире киберспортивный OLED монитор», сообщает FlatpanelsHD. Монитор оснащается глянцевым дисплеем Tandem WOLED диагональю 24,5 дюйма с разрешением Full HD, частотой обновления 540 Гц и временем отклика 0,02 мс.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Монитор XG259QWPG Ace нацелен на профессиональных и продвинутых игроков, которым требуется сочетание высокой частоты обновления и ультранизкого времени отклика, свойственного OLED-панелям. Также OLED обеспечит значительно более высокое качество изображения, по сравнению с TN мониторами, всё ещё распространёнными в киберспортивном сегменте. Отмечается, что XG259QWPG Ace разрабатывался в партнёрстве с турнирными операторами Blast и PGL.

реклама

В числе прочих особенностей XG259QWPG Ace транзисторы GaNFET в конструкции блока питания. Результатом является снижение тепловыделения почти на 35% в самой горячей точке системы и снижение температуры воздуха на 10% (на выходе из вентиляционных отверстий). Это позволяет продлить срок службы OLED-панели без каких-либо компромиссов.

Дата начала продаж и цены пока не разглашаются.