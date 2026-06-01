Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Strix OLED XG259QWPG Ace с дисплеем Tandem WOLED
Диагональ 24,5 дюйма, разрешение Full HD и частота обновления 540 Гц.
реклама

Компания ASUS анонсировала игровой монитор ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, «первый в мире киберспортивный OLED монитор», сообщает FlatpanelsHD. Монитор оснащается глянцевым дисплеем Tandem WOLED диагональю 24,5 дюйма с разрешением Full HD, частотой обновления 540 Гц и временем отклика 0,02 мс.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Монитор XG259QWPG Ace нацелен на профессиональных и продвинутых игроков, которым требуется сочетание высокой частоты обновления и ультранизкого времени отклика, свойственного OLED-панелям. Также OLED обеспечит значительно более высокое качество изображения, по сравнению с TN мониторами, всё ещё распространёнными в киберспортивном сегменте. Отмечается, что XG259QWPG Ace разрабатывался в партнёрстве с турнирными операторами Blast и PGL.

реклама

В числе прочих особенностей XG259QWPG Ace транзисторы GaNFET в конструкции блока питания. Результатом является снижение тепловыделения почти на 35% в самой горячей точке системы и снижение температуры воздуха на 10% (на выходе из вентиляционных отверстий). Это позволяет продлить срок службы OLED-панели без каких-либо компромиссов.

Дата начала продаж и цены пока не разглашаются.

#asus #мониторы #oled #киберспорт
Источник: flatpanelshd.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
VideoCardz: RX 9070 GRE дебютирует на мировом рынке 1 июня по рекомендованной цене $549
Опубликован неофициальный список совместимых с HyperOS 4 моделей Xiaomi, Redmi и Poco

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter