Компания AMD расширит спецификацию EXPO (Extended Profiles for Overclocking) новыми профилями разгона оперативной памяти под названием EXPO Ultra Low Latency или сокращённо EXPO ULL. Профили станут доступны в июне вместе с появлением новых модулей и комплектов DDR5, сообщает VideoCardz.com.

Профили AMD EXPO ULL станут частью спецификации EXPO 1.2, добавив режим низкой задержки с автоматическим разгоном и более глубокой оптимизацией для совместимых модулей оперативной памяти DDR5. Новые оптимизации нацелены на параметры tREFI, tRRDS, tWR, напряжение VDDP и другие, что в конечном итоге позволит снизить задержку памяти на величину от 5 до 7 нс, повысить среднюю частоту кадров в играх и улучшить статистику 1%.

Как утверждают в AMD, средняя частота кадров в играх может вырасти на величину до 13% относительно стандартных спецификаций JEDEC и до 4% относительно текущих профилей EXPO. Что касается статистики 1%, в AMD говорят о приросте до 15% относительно JEDEC и тех же 4% относительно EXPO. Тестирование проводили более чем в 30 играх на системе с процессором Ryzen 7 9700X.

В числе партнёров AMD, которые выпустят совместимые модули и комплекты оперативной памяти DDR5 в июне, следующие компании и бренды: G.SKILL, Kingston FURY, KLEVV, Lexar, TeamGroup, V-Color, XPG by ADATA и Origin Code. Производители материнских плат должны выпустить соответствующие обновления UEFI BIOS для поддержки EXPO 1.2.