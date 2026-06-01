Производство процессора возобновили.

Компания AMD официально вернула в строй процессор Ryzen 7 5800X3D для платформы AM4 в честь её 10-летнего юбилея, сообщают TechPowerUp и Tom's Hardware.

Источник изображения: Tom's Hardware (и далее)

Издание процессора 10th Anniversary Edition появится в продаже под тем же кодовым обозначением OPN с немного обновлённым оформлением упаковки и термопрокладкой Carbice Ice Pad из углеродного материала в комплекте. Фирменная система охлаждения с некоторых пор в комплект поставки не входит. В остальном это тот же 8-ядерный 16-поточный процессор Zen 3 с максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц и кэш-памятью 3-го уровня общим объёмом 96 МБ.

реклама

Компания AMD заявляет, что Ryzen 7 5800X3D является самым быстрым процессором для игр среди платформ с поддержкой оперативной памяти DDR4. Заявление подтверждается результатами внутреннего тестирования, где 5800X3D в среднем на 10% быстрее Intel Core i9-14900K. Тестовые системы оснащались оперативной памятью DDR4-3600, двумя модулями по 16 ГБ.

За рубежом AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition появится в продаже с 25 июня по рекомендованной цене 350 $ в США.