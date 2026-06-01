Компания AMD представила видеокарту Radeon RX 9070 GRE для международного рынка, сообщает Wccftech. Примечательно, что в США рекомендованная цена RX 9070 GRE и RX 9070 совпадают — 549 $. По всей видимости, AMD указывает на то, что объявленные ранее рекомендации для RX 9070 уже не действительны. На американских торговых площадках RX 9070 предлагается по цене от 629 $.

Видеокарта AMD Radeon RX 9070 GRE оснащается графическим процессором на базе архитектуры RDNA 4 и видеопамятью GDDR6 объёмом 12 ГБ. В чипе задействованы 48 вычислительных блоков Compute Units (CU), 48 блоков 3-го поколения для ускорения трассировки лучей и 96 блоков 2-го поколения для ускорения ИИ. Графический процессор работает на тактовой частоте до 2,79 ГГц, соединяется с видеопамятью по 192-битной шине. Мощность видеокарты может достигать 220 Вт. Для сравнения, в RX 9070 доступно 16 ГБ видеопамяти и 56 вычислительных блоков.

В своей презентации компания AMD сравнивает Radeon RX 9070 GRE и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, указывая для последней актуальную розничную цену 569 $. По данным AMD, RX 9070 GRE в среднем на 22% быстрее в играх при разрешении 1440p. Без трассировки лучей преимущество находится в диапазоне от 3% до 40%, с трассировкой лучей — от 2% до 30%.