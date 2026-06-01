Релиз запланирован на август 2026 года.

Компания NVIDIA анонсировала нейросетевой шумоподавитель DLSS 4.5 Ray Reconstruction (RR) с обновлённой моделью на базе архитектуры Transformer, сообщает ComputerBase.

Источник изображения: NVIDIA GeForce, YouTube

Изменения призваны улучшить способность обрабатывать временную информацию из предыдущих кадров. Кроме того, утверждается, что нейронная сеть имеет на 20% больше параметров и на 35% быстрее выполняет математические операции. Поскольку сеть работает эффективнее, чем её предшественница, ожидается, что затраты на производительность останутся прежними. На выходе пользователи должны получить более чёткое изображение с меньшим количеством ошибок.

В числе первых демонстраций работы DLSS 4.5 RR игры Alan Wake 2, Indiana Jones and the Great Circle и Pragmata. В Alan Wake 2 новая версия технологии справилась с сохранением белого шума на экранах нескольких телевизоров, в то время как с DLSS 4.0 RR шум исчезал практически полностью. В Indiana Jones and the Great Circle применение DLSS 4.5 RR позволило повысить точность теней и контуров окружения. В Pragmata технология DLSS 4.0 RR не успевала корректно обрабатывать некоторые объекты, например, лазерные барьеры, которые оставались видимыми, когда уже были отключены, в DLSS 4.5 RR эта проблема отсутствует.

Релиз технологии DLSS 4.5 RR ожидается в августе. Заявлена совместимость со всеми сериями видеокарт GeForce RTX, начиная от RTX 20 семейства Turing.