В её основе суперчип GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip с 72-ядерным процессором и парой GPU.

Компания NVIDIA анонсировала «суперчип» GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip и основанную на нём платформу DGX Station для рабочих станций под управлением Windows, сообщает ComputerBase. Первые рабочие станции на базе этой платформы планируется выпустить в четвёртом квартале, фирменные решения готовят компании ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI и Supermicro.

Источник изображения: NVIDIA

Платформа DGX Station for Windows является модификацией оригинальной DGX Station, которая была анонсирована NVIDIA на конференции GTC весной 2025 года и первоначально предназначалась для работы под управлением операционных систем семейства Linux. Заказы на эти системы принимаются с марта 2026 года, а поставки ожидаются в ближайшие месяцы. Цена оригинальной платформы DGX Station варьируется в зависимости от производителя, в США значения варьируются примерно от 85000 до 100000 $. Компания NVIDIA и её партнёры ещё не объявили цены на системы DGX Station for Windows, но вряд ли они будут сильно отличаться.

С помощью этих систем компания NVIDIA стремится охватить «весь спектр корпоративных рабочих процессов с применением ИИ» на Windows, от развёртывания автономных агентов и разработки передовых моделей ИИ до инференса, анализа данных и физического искусственного интеллекта.

Несколько агентов ИИ смогут работать параллельно и взаимодействовать с корпоративными приложениями и рабочими процессами. Предварительное обучение и тонкая настройка больших моделей ИИ будут возможны локально. Благодаря общему объёму когерентной памяти 748 ГБ специалисты по анализу данных больше не будут сталкиваться с ограничениями в своей работе, также это позволит запускать больше языковые модели, содержащие до 1 триллиона параметров.

Отслеживание ИИ-агентов будет реализовано с помощью NVIDIA OpenShell — среды выполнения с открытым исходным кодом, разработанной с учётом требований безопасности. Каждый агент работает в своей собственной изолированной песочнице, что предотвращает его доступ к другим программам или областям системы без контроля, поясняет Nvidia. Правила безопасности и конфиденциальности применяются непосредственно операционной системой, а не самим агентом. Это гарантирует, что агенты ИИ не смогут обойти политики безопасности, украсть учетные данные или раскрыть конфиденциальную информацию.

Суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop состоит из двух графических процессоров и 252 ГБ памяти HBM3e, которые сообщаются с 72-ядерным Arm-процессором Grace (Neoverse V2) и памятью LPDDR5X объёмом 496 ГБ посредством межсоединения NVLink-C2C с пропускной способностью 900 гигабайт в секунду.

Компания NVIDIA заявляет о производительности системы в области искусственного интеллекта на уровне 20 петафлопс (FP4 с разреженными матрицами). Платформа поддерживает установку дискретных видеокарт, например, дополнительно можно установить графический ускоритель RTX PRO 6000 Blackwell для работы с графикой. Платформа оснащается сетевым адаптером ConnectX 8 SuperNIC со скоростью передачи данных до 800 гигабит в секунду.