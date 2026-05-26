Поддержка неанонсированного процессора AMD Ryzen 7 7700X3D появилась в программе CPU-Z версии 2.20.1, сообщает VideoCardz.com. Ранее о подготовке данного процессора сообщил инсайдер chi11eddog. Как ожидается, новинка станет более дешёвой альтернативой модели 7800X3D, отличаясь пониженными рабочими частотами.

По информации инсайдера, ядра 7700X3D будут работать на базовой тактовой частоте 4,0 ГГц с повышением до 4,5 ГГц в режиме турбо. По остальным характеристикам 7700X3D должен быть идентичен 7800X3D: ядер в процессоре 8, общий объём кэш-памяти 3-го уровня составляет 96 МБ, а расчётный теплопакет — 120 Вт. Процессор относится к семейству Raphael с ядрами Zen 4.

Остальные изменения в новой версии CPU-Z по большему счёту связаны с поддержкой широкого ассортимента новых процессоров AMD, включая гибридные процессоры Ryzen AI Max (PRO) 400 семейства Gorgon Halo. Недавно стало известно, что эти процессоры будут поддерживать до 192 ГБ унифицированной памяти и станут основой новых мини-ПК для разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Вполне вероятно, что AMD подробно представит новые процессоры на предстоящей выставке Computex 2026, которая пройдёт в начале июня.