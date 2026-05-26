molexandr
Поддержка неанонсированного процессора AMD Ryzen 7 7700X3D появилась в программе CPU-Z
Возможно, новинку представят на Computex 2026.
Поддержка неанонсированного процессора AMD Ryzen 7 7700X3D появилась в программе CPU-Z версии 2.20.1, сообщает VideoCardz.com. Ранее о подготовке данного процессора сообщил инсайдер chi11eddog. Как ожидается, новинка станет более дешёвой альтернативой модели 7800X3D, отличаясь пониженными рабочими частотами.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

По информации инсайдера, ядра 7700X3D будут работать на базовой тактовой частоте 4,0 ГГц с повышением до 4,5 ГГц в режиме турбо. По остальным характеристикам 7700X3D должен быть  идентичен 7800X3D: ядер в процессоре 8, общий объём кэш-памяти 3-го уровня составляет 96 МБ, а расчётный теплопакет — 120 Вт. Процессор относится к семейству Raphael с ядрами Zen 4.

Остальные изменения в новой версии CPU-Z по большему счёту связаны с поддержкой широкого ассортимента новых процессоров AMD, включая гибридные процессоры Ryzen AI Max (PRO) 400 семейства Gorgon Halo. Недавно стало известно, что эти процессоры будут поддерживать до 192 ГБ унифицированной памяти и станут основой новых мини-ПК для разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Вполне вероятно, что AMD подробно представит новые процессоры на предстоящей выставке Computex 2026, которая пройдёт в начале июня.

#amd #процессоры #ryzen 7000 #3d v-cache
Источник: videocardz.com
