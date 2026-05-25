molexandr
Анонсирована AIO-система охлаждения TRYX HOLO 360 с голографическим модулем на охлаждающем блоке
Расчётная тепловая производительность 280 Вт.
Бренд TRYX анонсировал новую систему жидкостного охлаждения под названием HOLO 360, сообщает ITHome. Одна из ключевых особенностей — голографический модуль на охлаждающем блоке.

Источник изображения: TRYX (и далее)

Как отмечается на сайте производителя, в голографическом модуле используется многослойный диэлектрический светоделитель, который обеспечивает ясную видимость, сохраняет яркость и контрастность голографического изображения без неестественного эффекта наложения, характерного для ЖК-экранов. Кроме того, корпус модуля изготавливается из алюминиевого сплава, а специальный регулировочный шарнир позволяет поворачивать дисплей на 60°.

Система охлаждения основана на платформе Asetek. Используется насос со скоростью вращения крыльчатки от 800 до 2800 оборотов в минуту (об/мин), а на радиатор установлены три вентилятора FOBR в моноблочном корпусе. Вентиляторы оснащаются подшипниками типа SLF (Silent-Lubricating-Fluid), конструкция обеспечивает самосмазывание и вращение вала в «подвешенном» состоянии. Как утверждается, подшипники SLF тише и надёжнее гидравлических подшипников. Средняя наработка на отказ 50000 часов. Максимальная скорость вращения вентиляторов 2100±10% об/мин. Максимальный воздушный поток достигает 70,8 кубических футов в минуту (CFM), а статические давление — 2,98 мм вод ст. Заявлен уровень шума до 29,2 дБА.

Расчётная тепловая производительность системы составляет 280 Вт. По данным внутреннего тестирования, TRYX HOLO 360 справляется с охлаждением процессора AMD Ryzen 9 9950X в играх и рабочих приложениях, не давая ему нагреться выше 70…73 градусов по Цельсию (комнатная температура 25 градусов по Цельсию).

Для настройки разработано фирменное программное обеспечение KANALI. В программе можно настроить экран, выбрав одну из предустановленных тем, анимацию с платформы GIPHY или загрузив свой файл. На экран можно добавить информацию о компонентах системы.

В Китае TRYX HOLO пока анонсировали только в белом и чёрном цвете с радиатором типоразмера 360 мм. Начало продаж запланировано на июнь, цена — от 999 юаней. Ожидается, что в будущем выпустят системы с радиаторами 240 и 280 мм.

#системы охлаждения #жидкостное охлаждение #tryx
Источник: ithome.com
