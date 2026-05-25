Панель располагается слева или справа, сдвигая остальные окна.

Интеллектуального компаньона Microsoft Copilot удалили из некоторых приложений Windows 11, но теперь он возвращается в ином виде. Компания Microsoft продолжает экспериментировать с интеграцией возможностей Copilot AI в Windows 11 и теперь это снова отдельное приложение в виде боковой панели, сообщает TechPowerUp со ссылкой на Windows Latest.

Источник изображения: Windows Latest

В таком виде Copilot уже тестировался в 2024 году, помощник был отдельным приложением с возможностью отображения в виде закрепляемой боковой панели, которая сдвигала остальные окна на экране. Затем Microsoft переключилась на прямую интеграцию Copilot в Windows 11, а теперь, по всей видимости, возвращается к прошлой версии в новом виде. Новая боковая панель Copilot AI может быть расположена как слева, так и справа от экрана, обновлённый интерфейс Windows 11 автоматически подстраивается, сдвигая окна приложений в нужную сторону при переключении расположения.

Возможность удалить новое приложение Copilot присутствует. В Windows Latest предлагают два способа, которые, так или иначе, потребуют внесения изменений в групповые политики Windows 11. В первом способе предлагается внести эти изменения через реестр, а во втором — с помощью графического инструмента для управления групповыми политиками. Нужная политики находится по пути «Конфигурация пользователя; Административные шаблоны; Компоненты Windows; ИИ Windows; Удалить приложение Microsoft Copilot».