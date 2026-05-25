С самой большой графикой и без производительных ядер.

По слухам, компания Intel разрабатывает для периферийных систем и локального искусственного интеллекта необычные процессоры Nova Lake с эффективными ядрами и продвинутой интегрированной графикой, сообщает Guru3D со ссылкой на инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包). Базовая конфигурация для таких процессоров будет сочетать 8 эффективных процессорных ядер и 12 ядер интегрированной графики, производительных ядер в конфигурации нет. Приоритет отдаётся возможностям графического процессора и производительности параллельных вычислений.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По информации инсайдера, в рассматриваемой конфигурации используется самый крупный кристалл интегрированной графики для процессоров Intel Nova Lake, чтобы максимизировать производительность инференса. Для игр и обычного использования она не предназначена.

В первую очередь конфигурация должна найти применение в периферийных системах для обеспечения рабочих процессов, в которых задействуются локальные модели искусственного интеллекта (ИИ). Например, это могут быть модели для перевода, управления производственной автоматикой, роботизированными системами, системами безопасности. Во всех этих сценариях для ускорения ИИ важно наличие производительной графики, а не процессорных ядер с высокой однопоточной производительностью — это одна из предполагаемых причин их отсутствия. Другой причиной считается необходимость снижение энергопотребления и тепловыделения для адаптации к работе в более жёстких производственных условиях.

Источник изображения: 金猪升级包, Weibo

Слух, если он окажется достоверным, также указывает на дальнейший сдвиг в индустрии, когда производители процессоров всё больше опираются на гетерогенную архитектуру, чтобы создавать сбалансированные конфигурации для решения разных задач. Один из примеров — процессоры Bartlett Lake только с производительными ядрами для встраиваемых систем.

Официально Intel не подтвердила существование рассматриваемой конфигурации. Презентацию первых потребительских процессоров Nova Lake для настольных ПК ожидают в конце 2026 года.