Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Анонсирован переход игры Rocket League на движок Unreal Engine 6
Игра работает на базе устаревшего Unreal Engine 3.
реклама

Компания Epic Games и принадлежащая ей Psyonix анонсировали перенос игры Rocket League на движок Unreal Engine (UE) 6, сообщает TheGamer. Анонс состоялся во время полуфинала парижского Major-турнира серии Rocket League Championship Series (RLCS) 2026. В небольшом видео показали несколько коротких отрывков из обновлённой версии игры с более продвинутой графикой, высоким уровнем детализации и красивыми эффектами. Актуальная версия этого фантастического симулятора футбола с автомобилями разработана на базе движка UE 3.

Источник изображения: Rocket League Esports, YouTube; Epic Games; Psyonix

Это масштабное обновление, которое можно было бы представить в виде полноценного сиквела, однако Epic никогда не стремилась к созданию самостоятельных сиквелов для своих игр-сервисов, пишет PC Gamer. Движок UE 3 широко использовался в эпоху Xbox 360 — игровую консоль выпустили в 2005 году. Старый движок не обладает многими современными функциями, усложняет адаптацию молодых разработчиков, которые начинали свой путь с UE5. Игра нуждалась в обновлении, но есть опасения.

реклама

В первую очередь, игроки беспокоятся, что новый движок может существенно изменить привычную физическую модель взаимодействия мяча с автомобилями и окружением, любые изменения в этой системе вызовут серьёзный шок в сообществе. Тем не менее, в TheGamer считают маловероятным, что порт окажется хуже оригинала. Игроки хотят получить ту же самую игру, но с новой графикой и большим количеством контента, и, похоже, именно к этому стремится Epic.

Сроки выхода обновлённой Rocket League пока неизвестны.

#игры #epic games #unreal engine #rocket league #unreal engine 6
Источник: thegamer.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter