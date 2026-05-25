Компания Epic Games и принадлежащая ей Psyonix анонсировали перенос игры Rocket League на движок Unreal Engine (UE) 6, сообщает TheGamer. Анонс состоялся во время полуфинала парижского Major-турнира серии Rocket League Championship Series (RLCS) 2026. В небольшом видео показали несколько коротких отрывков из обновлённой версии игры с более продвинутой графикой, высоким уровнем детализации и красивыми эффектами. Актуальная версия этого фантастического симулятора футбола с автомобилями разработана на базе движка UE 3.

Это масштабное обновление, которое можно было бы представить в виде полноценного сиквела, однако Epic никогда не стремилась к созданию самостоятельных сиквелов для своих игр-сервисов, пишет PC Gamer. Движок UE 3 широко использовался в эпоху Xbox 360 — игровую консоль выпустили в 2005 году. Старый движок не обладает многими современными функциями, усложняет адаптацию молодых разработчиков, которые начинали свой путь с UE5. Игра нуждалась в обновлении, но есть опасения.

В первую очередь, игроки беспокоятся, что новый движок может существенно изменить привычную физическую модель взаимодействия мяча с автомобилями и окружением, любые изменения в этой системе вызовут серьёзный шок в сообществе. Тем не менее, в TheGamer считают маловероятным, что порт окажется хуже оригинала. Игроки хотят получить ту же самую игру, но с новой графикой и большим количеством контента, и, похоже, именно к этому стремится Epic.

Сроки выхода обновлённой Rocket League пока неизвестны.