Появилось изображение упаковки одной из моделей.

Компания AMD в ближайшее время может выпустить видеокарту Radeon RX 9070 GRE на международном рынке. Об этом сообщает ресурс VideoCardz.com, в распоряжении которого оказалось изображение упаковки видеокарты в исполнении Sapphire Pulse для глобального рынка. На упаковке используется международный брендинг на английском языке.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Также AMD Radeon RX 9070 GRE начинает появляться на американских торговых площадках. Пока это редкие упоминания в составе готовых сборок, которые не доступны для приобретения. По предположениям, это может быть ранняя подготовка торговых сетей к предстоящему глобальному релизу.

Источник изображения: Sapphire, VideoCardz.com

В AMD Radeon RX 9070 GRE используется одна из вариаций графического процессора Navi 48, в которой активно 3072 потоковых процессора (Stream Processors, SP), и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 на 192-битной шине. Артикул модели Sapphire Pulse в Китае — 11354-05-78. Тактовая частота графического процессора в игровом режиме составляет 2220 МГц и может повышаться до 2790 МГц в режиме «ускорения» (Boost). Используются чипы памяти со скоростью 18 гигабит в секунду. Мощность составляет 220 Вт.

Первоначально AMD выпустила Radeon RX 9070 GRE только в Китае. Эти модели исторически разрабатываются с учётом потребностей китайского рынка, но впоследствии некоторые из них начинают поставляться глобально. Например, RX 7900 GRE выпустили на международном рынке, но RX 7650 GRE официально осталась эксклюзивом для Китая.

Точные сроки глобального запуска Radeon RX 9070 GRE на момент написания неизвестны.