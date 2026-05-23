molexandr
ASUS опубликовала тизер чёрно-золотистой видеокарты ROG и других комплектующих для выставки Computex
Выставка пройдёт в начале июня.
Похоже, компания ASUS готовится представить на выставке Computex 2026 ещё больше компьютерных комплектующих, приуроченных к 20-летию бренда ROG. В новом коротком видео на YouTube-канале ROG Global компания показала тизер, как минимум, четырёх устройств. Это мини-ПК, материнская плата с системой жидкостного охлаждения, видеокарта и блок питания. Авторы VideoCardz.com полагают, что видеокарта — это новая модель ROG Astral.

Источник изображения: ROG Global, YouTube

Предполагается, что видеокарта оснащается скрытым коннектором питания GC-HPWR в соответствии со спецификацией ASUS BTF 2.0. Это позволит реализовать питание видеокарты через совместимую материнскую плату, подключив кабель 12V-2x6 к ней, а не к видеокарте. В тизере показали только очертания комплектующих, однако при пристальном рассмотрении можно разглядеть наличие в дизайне деталей золотистого цвета.

К 20-летию бренда ROG компания ASUS уже представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006 на базе ROG Crosshair X870E Dark Hero, комплект оперативной памяти ROG DDR5 RGB Edition 20 и другие новинки.

#видеокарты #asus #материнские платы #блоки питания #мини-пк #rog
Источник: videocardz.com
