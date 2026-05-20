Урезанная модель была разработана NVIDIA специально для Китая.

По слухам, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090D v2 внесли в список запрещённых товаров на китайской таможне, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на публикацию издания Financial Times. Примечательно, что видеокарта попала в этот список, когда генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) находился в Китае в составе делегации с президентом США Дональдом Трампом (Donald J. Trump). Официально информация не подтверждена, однако авторы тайваньского ресурса Benchlife и гонконгского HKEPC получили подтверждение от неназванных партнёров NVIDIA и перевозчиков, что импорт GeForce RTX 5090D v2 в Китай запрещён.

Причины такого решения пока неизвестны. В публикации авторов ресурса Wccftech рассматриваются две версии. По одной из версий видеокарту могли запретить, чтобы повысить спрос на ускорители искусственного интеллекта, производимые в Китае. Хотя объём памяти GeForce RTX 5090D v2 урезан до 24 ГБ, а производительность в некоторых вычислительных задачах должна быть ограничена, видеокарта по-прежнему востребована для решения задач в сфере ИИ. Более того, китайские специалисты могут модифицировать эти видеокарты, вдвое увеличив им объём видеопамяти.

По другой версии, Китай отказывается от обрезков, считая такую политику уничижительной. Действующая экспортная политика США ограничивает поставки ИИ-ускорителей в ряд стран, включая Китай. Ограничения затронули не только серверные и профессиональные ускорители, но и игровую видеокарту GeForce RTX 5090. Чтобы обойти ограничения, в компании NVIDIA выпустили урезанный вариант RTX 5090D, который по своим характеристикам мало чем отличался от международной версии. Однако потом ограничения ужесточили, RTX 5090D тоже попала под запрет. Новая версия RTX 5090D v2 получила меньше видеопамяти без изменения количества CUDA ядер и всё ещё остаётся самой производительной видеокартой для игр в Китае.