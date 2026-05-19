Компания Arctic представила термопрокладки TP-4, сообщает TechPowerUp. Согласно описанию производителя, это универсальное решение с высокой теплопроводностью и отличной сжимаемостью. Материалы оптимизировали, повысив теплопроводность, по сравнению с термопрокладками TP-3 прошлого поколения. Прокладки легко режутся, не проводят электрический ток и не прилипают.

В зависимости от силы прижима, толщина термопрокладок TP-4 может уменьшиться на 60%, что приведёт к снижению термического сопротивления. Также при сжатии компенсируется перепад высот между компонентами, что исключает образование воздушных зазоров. Производитель подчёркивает, термопрокладки универсальные и, в частности, подойдут для применения в системах охлаждения оперативной памяти, чипсетов, различных интегральных схем, видеокарт, ноутбуков и игровых консолей.

В продаже появятся комплекты из одной или четырёх термопрокладок размерами 120×20 или 100×100 мм. Толщина термопрокладок 0,5; 1,0; 1,5 мм. Несколько прокладок можно складывать вместе до достижения общей толщины 2,0 мм. Для справки, в Европе цена одинарного комплекта 100×100×0,5 мм составляет примерно 13,5 €, одинарного комплекта 100×100×1,5 мм — 20,5 €. Цена четырёх термопрокладок 120×20×1,5 мм составляет 22,5 €.