Альтернатива 7800X3D с меньшими частотами.

Компания AMD может выпустить для платформы AM5 ещё один процессор с кэш-памятью 3D V-Cache, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X3D, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера chi11eddog. Как ожидается, новинка станет более доступной альтернативой 7800X3D, но с заметно меньшими рабочими частотами.

Как и более старшая модель, Ryzen 7 7700X3D получил 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня, из которых 64 МБ располагаются на отдельном кристалле 3D V-Cache. Ядра и конфигурация ядер идентичны 7800X3D, используется архитектура Zen 4 и один кристалл Core Complex Die (CCD) на 8 ядер, каждое из которых поддерживает одновременную многопоточность Simultaneous Multi-Threading (SMT). Если верить инсайдеру, ядра 7700X3D будут работать на базовой тактовой частоте 4,0 ГГц с повышением до 4,5 ГГц в режиме турбо; 7800X3D быстрее на 200 и 500 МГц соответственно. Базовый теплопакет не изменился, 7700X3D должен быть настроен на работу при базовом TDP 120 Вт.

Инсайдер не уточнил, когда представят Ryzen 7 7700X3D и когда начнутся его продажи. Процессор может оказаться моделью для OEM-производителей, может быть предназначен для продажи только в некоторых странах или даже некоторых торговых сетях — точной информации на момент написания нет.