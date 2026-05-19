Компания Addlink Technology анонсировала на виртуальной выставке 2026 Virtual Showcase свои новые продукты для ИИ-ПК, игровых компьютеров и рабочих систем, сообщает VideoCardz.com. К этим продуктам относятся SSD-накопители с поддержкой PCIe Gen5, оперативная память DDR5, портативные SSD и док-станции для SSD.

Одним из флагманов будущей линейки продуктов является Addlink G57 — внутренний SSD M.2-накопитель формата 2280 с поддержкой PCIe Gen5 и пиковой скоростью до 14 гигабайт в секунду на последовательных операциях чтения и записи. В основе неназванный 6-нм контроллер и DDR4 DRAM-кэш. Накопители выпустят в вариантах объёмом 1, 2 и 4 ТБ.

Компания Addlink Technology выпустит быструю оперативную память CUDIMM DDR5 в серии Spider. Появятся одинарные и парные комплекты, состоящие из модулей объёмом 16 или 24 ГБ. Максимальная скорость работы лежит в диапазоне от 8000 до 8400 мегатранзакций в секунду (рабочее напряжение от 1,40 до 1,45 В). Производителем заявлена совместимость с процессорами Intel Core Ultra 200S и наличие предварительно настроенных профилей разгона Intel XMP 3.0.

Анонс док-станции B31 Magnetic NVMe Docking Station тоже стал частью мероприятия. Устройство сочетает возможности док-станции для NVMe SSD-накопителя и хаба, оснащается портами USB 3.2 Gen 2 Type-C и Type-A, HDMI, ридером для карт памяти SD 3.0 и TF 3.0, и может передавать мощность до 100 Вт.

Новые портативные SSD-накопители Addlink включают модели P30 MagSafe SSD и P50 Portable SSD. Накопитель P30 MagSafe SSD оснащается портом USB4, максимальная скорость на операциях чтения может достигать 4000 мегабайт в секунду, на операциях записи 3600 мегабайт в секунду, если устройство поддерживает USB4. Накопитель P50 Portable SSD оснащается портом USB 3.2 Gen 2 с коннекторами Type-C и Type-A, максимальные скорости — 1050 и 850 мегабайт в секунду на операциях чтения и записи соответственно.

Цены на новые устройства пока не разглашаются.