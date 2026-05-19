Информационно-диагностическая утилита CrystalDiskInfo обновилась до версии 9.9.0, получив возможность выявлять поддельные SSD-накопители Samsung, сообщает VideoCardz.com.

Разработчик программы не уточняет, как именно происходит процесс проверки, но можно предположить, что программа сверяет реальную информацию о компонентах с информацией из прошивки и собственной базы данных, после чего и выносит вердикт. Например, достаточно проверить производителя контроллера — компания Samsung использует в фирменных SSD-накопителях собственные контроллеры и флэш-память.

Источник изображения: hiyohiyo @openlibsys в социальной сети X (заблокирована в РФ)

В Сети периодически появляются сообщения от покупателей, которым не повезло приобрести поддельный накопитель Samsung. Авторы VideoCardz.com напоминают о недавнем случае, когда покупатель получил под видом Samsung 990 PRO неизвестный накопитель на базе контроллера Maxio MAP1602. Причём подделка демонстрировала высокие пиковые скорости на последовательных операциях — до 7,2 гигабайт в секунду на чтении. Распознать подделку удалось с помощью официальной программы Samsung Magician — это надёжный и простейший способ проверить накопитель Samsung.

Также ы CrystalDiskInfo 9.9.0 добавили поддержку микросхем-мостов JMicron JMS59x (по умолчанию выключено, включается в настройках), исправили ошибки при работе с JMicron JMS586, повысили безопасность загрузки файлов библиотек.