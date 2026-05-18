molexandr
В Windows 11 можно будет переназначить клавишу Copilot на клавиатуре
На правый Ctrl или клавишу вызова контекстного меню.

Компания Microsoft подтвердила, что в этом году Windows 11 получит обновление, которое позволит переназначить выделенную клавишу для вызова Copilot, которая появилась на клавиатурах новых устройств вместо правой клавиши Ctrl или клавиши для вызова контекстного меню. Опция появится в настройках Windows 11, в разделе «Bluetooth и устройства», «Клавиатура», сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Jaime Marrero, Unsplash

В Microsoft признали, что внедрение клавиши Copilot привело к неудобствам у некоторых пользователей, особенно тех, что активно пользуются комбинациями клавиш и вспомогательными технологиями, такими как программы экранного доступа. В частности, правый Ctrl по-прежнему задействован во многих командах.

Выделенную клавишу Copilot можно будет переназначить как на правый Ctrl, так и на клавишу вызова контекстного меню. Но есть как минимум одно ограничение — некоторые комбинации, использующие левый Shift и правый Ctrl, могут не работать на некоторых клавиатурах с переназначенной клавишей Copilot. В данном случае рекомендуется использовать правый Shift.

Также в Microsoft предупредили о возможных нюансах, поскольку реализация кнопки Copilot может отличаться у разных производителей оборудования, как аппаратно, так и на уровне прошивки. Если производитель устройства предлагает фирменное ПО для переназначения клавиши Copilot, в Microsoft рекомендуют использовать его, а не встроенную опцию Windows 11.

Это изменение является часть новой политики Microsoft, в рамках которой компания прекращает усиленно внедрять Copilot в Windows 11.

#microsoft #windows 11 #copilot
Источник: videocardz.com
