Устройства уже выпустили в Китае.

Бренд RedMagic представил в Китае игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+, сообщает GSMArena. Устройства оснащаются чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 с разогнанными до 4,74 ГГц ядрами Prime, а также AMOLED-дисплеем BOE X10 диагональю 6,85 дюйма. Разрешение дисплея 1,5K, пиковая яркость 2000 нит, а максимальная частота обновления 144 Гц. Фронтальная камера смартфонов с разрешением 16 Мп спрятана под дисплеем, как и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

RedMagic 11S Pro+. Источник изображения: RedMagic (и далее)

В числе отличий двух рассматриваемых моделей ёмкость аккумулятора и конструкция системы охлаждения. В модели 11S Pro установлен аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. В модели 11S Pro+ используется аккумулятор ёмкостью 7500 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. Что касается охлаждения, оба смартфона оснастили активной системой с вентилятором, который может раскручиваться до 24000 оборотов в минуту, однако только в 11S Pro+ используется пульсирующая система жидкостного охлаждения.

RedMagic S11 Pro

Несмотря на наличие вентиляторов, оба смартфона защищены в соответствии с классом IPX8, т.е. должны выдерживать погружение в воду на глубину до 3 метров в течение длительного времени. Среди прочих особенностей ёмкостные триггеры с частотой дискретизации касания 520 Гц и 3,5-мм разъём для наушников.

Набор камер на тыльной стороне устройства привычный: основная камера 50 Мп, сверхширокоугольный модуль 50 Мп и макрокамера 2 Мп. Смартфоны работают под управлением RedMagic OS 11.5 на базе Android 16. Доступные цвета: Silver Wing и Dark Night.

RedMagic 11S Pro предлагается в единственной конфигурации оперативной и постоянной памяти 12 плюс 256 ГБ по цене 5499 юаней. Цена RedMagic 11S Pro+ начинается от 6199 юаней за версию 12 плюс 256 ГБ и достигает 7999 юаней за версию 16 ГБ плюс 1 ТБ.