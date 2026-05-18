Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
RedMagic представляет игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+ с разогнанным Snapdragon 8 Elite Gen5
Устройства уже выпустили в Китае.

Бренд RedMagic представил в Китае игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+, сообщает GSMArena. Устройства оснащаются чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 с разогнанными до 4,74 ГГц ядрами Prime, а также AMOLED-дисплеем BOE X10 диагональю 6,85 дюйма. Разрешение дисплея 1,5K, пиковая яркость 2000 нит, а максимальная частота обновления 144 Гц. Фронтальная камера смартфонов с разрешением 16 Мп спрятана под дисплеем, как и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

RedMagic 11S Pro+. Источник изображения: RedMagic (и далее)

В числе отличий двух рассматриваемых моделей ёмкость аккумулятора и конструкция системы охлаждения. В модели 11S Pro установлен аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. В модели 11S Pro+ используется аккумулятор ёмкостью 7500 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. Что касается охлаждения, оба смартфона оснастили активной системой с вентилятором, который может раскручиваться до 24000 оборотов в минуту, однако только в 11S Pro+ используется пульсирующая система жидкостного охлаждения.

RedMagic S11 Pro

Несмотря на наличие вентиляторов, оба смартфона защищены в соответствии с классом IPX8, т.е. должны выдерживать погружение в воду на глубину до 3 метров в течение длительного времени. Среди прочих особенностей ёмкостные триггеры с частотой дискретизации касания 520 Гц и 3,5-мм разъём для наушников.

Набор камер на тыльной стороне устройства привычный: основная камера 50 Мп, сверхширокоугольный модуль 50 Мп и макрокамера 2 Мп. Смартфоны работают под управлением RedMagic OS 11.5 на базе Android 16. Доступные цвета: Silver Wing и Dark Night.

RedMagic 11S Pro предлагается в единственной конфигурации оперативной и постоянной памяти 12 плюс 256 ГБ по цене 5499 юаней. Цена RedMagic 11S Pro+ начинается от 6199 юаней за версию 12 плюс 256 ГБ и достигает 7999 юаней за версию 16 ГБ плюс 1 ТБ. 

#смартфоны #redmagic
Источник: gsmarena.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter