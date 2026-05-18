Работает через слой совместимости Vulkan.

Группа Korthos Software опубликовала на платформе GitHub исходный код проекта под названием low_latency_layer, который предназначен для реализации совместимости технологий NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2 с видеокартами других производителей, сообщает VideoCardz.com.

Проект разработан для операционных систем Linux и использует слой совместимости Vulkan, чтобы задействовать расширения VK_NV_low_latency2 и VK_AMD_anti_lag, не зависящие от поддержки технологий Reflex и Anti-Lag 2 на уровне драйвера. Например, этот метод позволяет использовать технологию Reflex на видеокартах AMD и Intel.

Как отмечает разработчик, поддержка AMD Anti-Lag 2 в играх менее распространена, чем NVIDIA Reflex, рассматриваемый проект призван обойти это ограничение с помощью Vulkan и программной прослойки DXVK-NVAPI.

В репозитории приводятся результаты тестов в играх THE FINALS, Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Resident Evil Requiem, Marvel Rivals и Overwatch 2. Результаты показывают, что реализация Reflex и Anti-Lag 2 от Korthos Software может быть даже лучше, чем официальная реализация Anti-Lag 2 в Windows и реализация в драйверах Mesa для Linux.

Это не первый раз, когда разработчикам удаётся обойти в Linux различные ограничения. Так, в недавнем обновлении слоя трансляции VKD3D-Proton 3.0 появилась поддержка AMD FSR 4, не только для видеокарт RDNA 4, но и для видеокарт AMD прошлых поколений — в качестве эксперимента с эмуляцией и использованием кооперативных матриц int8 и float16.