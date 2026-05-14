Legion 7a Gen 11 появился на сайте компании.

Компания Lenovo готовится к выпуску первого игрового ноутбука Legion с гибридным процессором AMD Strix Halo. Устройство появилось на нескольких региональных сайтах компании под наименованиями Legion 7a Gen 11 и Legion 7a 15ASH11, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Lenovo (и далее)

По информации Notebookcheck, ноутбук оснащается чипом AMD Ryzen AI Max+ 392, который объединяет 12 процессорных ядер Zen 5 с поддержкой одновременной многопоточности и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 интегрированной графики Radeon 8060S. Максимальная тактовая частота процессорных ядер может достигать 5,0 ГГц, графики — 2,9 ГГц. Среди прочего, чип получил 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня и может настраиваться для работы в диапазоне мощности от 45 до 120 Вт.

Ожидается, что Lenovo Legion 7a Gen 11 будет оснащаться оперативной памятью LPDDR5X-8000 объёмом 32 или 64 ГБ. В последнем случае интегрированной графике можно будет выделить до 48 ГБ памяти. Кроме этого, в большинстве обнаруженных конфигураций указано наличие OLED-дисплея диагональю 15,3 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей, переменной частотой обновления до 165 Гц, максимальной яркостью 500 нит в стандартном и 1100 нит в расширенном динамическом диапазоне.

Сообщается о наличии двух M.2-разъёмов формата 2242, аккумуляторе ёмкостью 84 Вт·ч с зарядкой мощностью 180 Вт. При размерах 345×244×15,5(15,9) мм ноутбук весит 1,55 кг. Цены на момент написания неизвестны.