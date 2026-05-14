Для гибридных процессоров Intel Razor Lake-AX могут разрабатывать две конфигурации интегрированной графики, меньшая получит 16 ядер Xe, а большая — 32 ядра Xe. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Если верить этим и предыдущим слухам, Razor Lake-AX получит меньше графических ядер, чем его якобы отменённый предшественник Nova Lake-AX, которому приписывали до 48 ядер Xe.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

На момент написания самой производительной интегрированной графикой Intel является 12-ядерная Arc B390 во флагманских процессорах семейства Panther Lake. Таким образом, даже малая конфигурация Razor Lake-AX должна быть заметно производительнее, не только за счёт большего количества ядер, но и обновлённой архитектуры. Очевидно, что 32-ядерный вариант будет примерно вдвое быстрее.

По предположениям, процессоры Intel Razor Lake-AX не предназначены для полноценных настольных ПК с сокетом LGA, а будут использоваться в продвинутых ноутбуках и мини-ПК, конкурируя с процессорами AMD класса Halo. Это могут быть крупные чипы в корпусе BGA4326 со встроенной оперативной памятью.

Официально процессоры Intel Razor Lake-AX не анонсированы, информацию о них не ожидают ранее конца 2027 года.