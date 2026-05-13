molexandr
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Включая модели с кэш-памятью 3D V-Cache.

Компания AMD расширила ассортимент процессоров Ryzen PRO 9000 для рабочих систем, представив сразу шесть новых моделей с ядрами Zen 5, сообщает VideoCardz.com. В обновлённый список вошли процессоры Ryzen 9 PRO 9965X3D, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 7 PRO 9755X3D, Ryzen 7 PRO 9755 и Ryzen 5 PRO 9655.

Источник изображения: AMD

Это обновление масштабнее первоначального запуска с тремя 65-ваттными процессорами AMD Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745 и Ryzen 5 PRO 9645. Теперь серия включает мощные 16-ядерные модели с расчётным теплопакетом до 120 и даже 170 Вт.

Флагманом серии становится 16-ядерный AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D с максимальной тактовой частотой ядер в режиме ускорения (Boost) 5,5 ГГц, кэш-памятью 3D V-Cache и теплопакетом 170 Вт. Суммарный объём кэш-памяти 3-го уровня в этой модели составляет 128 МБ. Фактически, это PRO-версия настольного процессора Ryzen 9 9950X3D для потребительского рынка под другим названием.

В обновлённую серию также вошёл 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965 без 3D V-Cache. Процессор оснащается кэш-памятью 3-го уровня объёмом 64 МБ и настроен на работу в рамках теплопакета 170 Вт. Далее по списку следует 12-ядерный процессор Ryzen 9 PRO 9955 с кэш-памятью 3-го уровня объёмом 64 МБ; 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня получил 8-ядерный Ryzen 7 PRO 9755X3D с 3D V-Cache. Замыкают список 8-ядерный Ryzen 7 PRO 9755 и 6-ядерный Ryzen 5 PRO 9655. Все четыре последних процессора 120-ваттные.

Процессоры AMD Ryzen PRO предназначены для рабочих станций и корпоративных систем, они не относятся к потребительским процессорам и не являются частью линейки Threadripper PRO.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
