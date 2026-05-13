molexandr
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
Новая серверная память для искусственного интеллекта.

Компания Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5 RDIMM объёмом 256 ГБ, сообщает Guru3D. Память производится по новейшей технологии 1-gamma и поддерживает скорость передачи данных до 9200 мегатранзакций в секунду. Модули предназначены для гипермасштабируемых серверных систем и систем для высокопроизводительных вычислений в эпоху искусственного интеллекта.

Источник изображения: Micron

Новые модули памяти DDR5 RDIMM разработаны с учётом растущего спроса на больший объём памяти и большую пропускную способность. С появлением всё более сложных и крупных больших языковых моделей требования к памяти продолжают расти, что делает плотность и энергоэффективность все более важными параметрами при проектировании серверов.

Модуль DDR5 RDIMM от Micron сочетает в себе передовые технологии упаковки с трёхмерно-расположенными кристаллами DRAM, которые соединяются с помощью сквозных кремниевых переходов (TSV). Такая 3DS-архитектура позволяет увеличить плотность модулей, сохраняя при этом целостность сигнала и эффективность работы на высоких скоростях. Модули призваны обеспечить более высокую пропускную способность и ёмкость в условиях тепловых и энергетических ограничений современных центров обработки данных.

По данным Micron, использование одного модуля RDIMM объёмом 256 ГБ позволяет снизить энергопотребление более чем на 40% по сравнению с использованием двух отдельных модулей по 128 ГБ. Уменьшение количества модулей также способствует более эффективному охлаждению.

Компания Micron пока не раскрыла более широкий график начала серийного производства.

#оперативная память #micron #ddr5 rdimm
Источник: guru3d.com
