Два разъёма 12V-2x6 и ещё три 8-контактных PCIe.

Компания FSP представила блок питания FSP2000-57APB мощностью 2000 Вт, сообщает TechPowerUp. Устройство предназначено для питания систем, задействованных в решении задач, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: FSP (и далее)

Такие системы обычно оснащаются несколькими графическими ускорителями и даже несколькими многоядерными процессорами. Блок питания FSP2000-57APB готов к этому, он оснащается тремя 8-контактными кабелями EPS для питания процессоров в многосокетных конфигурациях и двумя кабелями 12V-2x6 для питания двух мощных графических ускорителей. Кроме этого, на блоке присутствует ещё три 8-контактных разъёма PCIe.

Эффективность блока питания FSP2000-57APB подтверждается «платиновым» сертификатом 80 Plus Platinum, причём устройство оптимизировано для работы как в сетях 220 В, так и в сетях 100…110 В. Также компания FSP готова вносить «микро-кастомизации» по согласованию с заказчиками.

Выпуск FSP2000-57APB завершает линейку мощных блоков питания FSP для систем искусственного интеллекта, заполняя пробел между моделями мощностью 1650 Вт и сверхмощными моделями 2500 Вт.