Одиночные и двойные комплекты.

Компания Noctua представила вентиляторы NF-A12x25 G2 PWM chromax.black, сообщает VideoCardz.com. Это полностью чёрная версия 120-мм вентилятора Noctua 2-го поколения в корпусе толщиной 25 мм с теми же основными характеристиками. Вентилятор подойдёт для установки в компьютерные корпуса и на радиаторы систем охлаждения.

Источник изображения: Noctua (отредактировано VideoCardz.com)

Вентиляторы Noctua NF-A12x25 G2 PWM отличаются новой крыльчаткой с прогрессивным изгибом лопастей и загнутыми концами, крыльчатка изготовлена из фирменного жидкокристаллического полимера (Liquid-Crystal Polymer, LCP) под фирменной торговой маркой Sterrox. Радиальный зазор между крыльчаткой и корпусом составляет 0,5 мм. Также в конструкции используется ступица со специальным центробежным «турбулизатором» потока.

Источник изображения: Noctua (и далее)

Для подключения в Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black используется 4-контактный коннектор, поддерживается ШИМ-управление скоростью вращения, которая может достигать 1800 оборотов в минуту или 1500 оборотов в минуту при использовании адаптера для снижения уровня шума. Вентиляторы доступны в двойных комплектах Sx2-PP со специальным адаптером, который замедляет один из вентиляторов примерно на 50 оборотов в минуту, чтобы избежать резонанса и прочих неприятных акустических эффектов. Компания также отмечает использование в конструкции фирменного подшипника SSO2 со средним временем наработки на отказ более 150000 часов.

За рубежом рекомендованные цены на вентиляторы Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black начинаются от 34,90 $ или 34,90 €. Цены на двойные комплекты начинаются от 64,90 $ или 64,90 €.