molexandr
Гендиректор Intel подтвердил продолжение сотрудничества с NVIDIA для разработки новых продуктов
Ранее стало известно о планах разработать процессоры Intel с интегрированной графикой NVIDIA.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подтвердил, что сотрудничество компаний Intel и NVIDIA продолжается, и уже скоро можно будет увидеть результаты партнёрства, о котором было объявлено в конце прошлого года, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Intel, NVIDIA, Tom's Hardware

Накануне «Университет Карнеги — Меллона» (Carnegie Mellon University, CMU) присвоил генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуангу (Jensen Huang) докторскую степень в области наук и технологий за выдающийся вклад в ускоренные вычисления и искусственный интеллект. Лип-Бу Тан удостоился чести вручить Хуангу докторскую мантию.

Генеральный директор Intel подтвердил совместную «разработку новых интересных продуктов» на своей странице в социальной сети X (заблокирована в РФ). В числе этих продуктов должны быть чипы Intel с интегрированной графикой NVIDIA, но это далеко не всё. То, что начиналось как первоначальные инвестиции NVIDIA в Intel, превращается в гораздо более глубокую интеграцию обеих компаний.

Подобно почти забытому сотрудничеству с AMD над проектом Kaby Lake G, Intel планирует интегрировать графику NVIDIA в свой чип под кодовым названием Serpent Lake, пишет TechPowerUp. Кроме этого, ожидается появление специализированных серверных процессоров Intel Xeon для серверных узлов NVIDIA.

#nvidia #intel #процессоры #geforce rtx #интегрированная графика
Источник: techpowerup.com
