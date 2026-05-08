Бренд RedMagic работает над новым игровым смартфоном 11S Pro, сообщает GSMArena. В Китае официальная презентация состоится на мероприятии 18 мая. В публикации также оставлен намёк на то, что в новом смартфоне появятся возможности для разгона. К сожалению, другие характеристики пока неизвестны, но можно ожидать, что дополнительные подробности появятся ещё до презентации в официальных тизерах.

Источник изображения: RedMagic, Weibo; GSMArena

Смартфоны RedMagic 11 Pro и Pro+ были выпущены в Китае в октябре 2025 года. Это продвинутые устройства для заядлых любителей мобильных игр и не только. Смартфоны оснащаются 6,85-дюймовыми AMOLED-экранами с максимальной частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. В основе флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, быстрая память LPDDR5X объёмом до 16 или 24 ГБ, а также накопители UFS 4.1 Pro объёмом до 512 ГБ или 1 ТБ.