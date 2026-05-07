Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 принесёт поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а для Snapdragon 4 Gen 5 заявлена на 77% более высокая производительность GPU.

Компания Qualcomm анонсировала две новые мобильные платформы для недорогих смартфонов среднего и начального класса: Snapdragon 6 Gen 5 и Snapdragon 4 Gen 5, сообщает VideoCardz.com. Первые устройства с этими чипами поступят в продажу во второй половине 2026 года от таких производителей, как Honor, OPPO, realme и REDMI.

Источник изображения: Qualcomm (и далее)

Snapdragon 6 Gen 5 производится по 4-нм техпроцессу и включает восьмиядерный процессор с четырьмя высокопроизводительными ядрами, работающими на частоте до 2,6 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами, работающими на частоте до 2,0 ГГц. Qualcomm заявляет о повышении производительности графического процессора Adreno на величину до 21%, повышении скорости запуска приложений на 20%, более редких подтормаживаниях и повышении эффективности на 8% относительно Snapdragon 6 Gen 4.

Главное улучшение касается возможностей подключения. Snapdragon 6 Gen 5 приносит в серию поддержку Wi-Fi 7 FastConnect с пиковой скоростью 5,8 Гбит/с и каналами до 320 МГц. Он также поддерживает Bluetooth 6.0 с Channel Sounding, Qualcomm XPAN audio, Release 17 5G, 5G/4G DSDA, нисходящий канал 5G до 2,8 Гбит/с и восходящий канал FDD Power Class 2.

Процессор обработки изображений Spectra поддерживает фотосъёмку с разрешением до 200 МП, видео 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду, замедленную видеосъёмку 720p со скоростью 240 кадров в секунду и ночное видение на основе ИИ. Игровые функции включают Snapdragon Game Super Resolution, Qualcomm Frames Per Second 3.0 и поддержку Adaptive Performance Engine.

Snapdragon 4 Gen 5 ориентирован на более дешёвые устройства, но также переходит на 4-нм техпроцесс. Он использует два высокопроизводительных ядра с частотой до 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных ядер с частотой до 2,0 ГГц. Qualcomm заявляет о повышении производительности графического процессора до 77%, поддержке игр с частотой 90 кадров в секунду, ускорении запуска приложений на 43%, уменьшении подтормаживаний экрана на 25% и повышении энергоэффективности на 10% по сравнению со Snapdragon 4 Gen 4.

Платформа 4-й серии имеет более ограниченные возможности подключения, чем Snapdragon 6 Gen 5. Она поддерживает Release 17 5G, 5G/4G DSDA, скорость загрузки до 2,8 Гбит/с, скорость выгрузки до 900 Мбит/с, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Процессор обработки изображений (ISP) поддерживает фотосъёмку до 108 Мп, видеосъёмку 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, электронную стабилизацию изображения и интеллектуальное распознавание лиц.