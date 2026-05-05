Компания Team Group представила новые модули оперативной памяти со скоростью работы 8000 мегатранзакций в секунду в сериях ELITE PLUS DDR5 и ELITE DDR5, сообщает Guru3D. Новые комплекты разработаны в соответствии со спецификациями JEDEC.

Источник изображения: Team Group (и далее)

Представленные модули памяти DDR5-8000 работают при напряжении 1,1 В с таймингами CL56-56-56-128. Стандартизированные рабочие параметры должны улучшить совместимость с поддерживаемыми платформами. Первоначально комплекты будут доступны в двухканальной конфигурации, состоящей из двух модулей U-DIMM по 16 ГБ. Это распространённая конфигурация среди современных настольных систем для игр, работы и повседневных задач, отмечает производитель.

По информации Guru3D, в Северной Америке новые комплекты поступят в продажу в июне 2026 года. Доступность в других регионах и цены не уточняются. Судя по изображениям модули ELITE PLUS оснащаются простыми металлическими теплораспределителями, а модули ELITE не имеют какого-либо дополнительного охлаждения.