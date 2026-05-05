Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Team Group представила оперативную память ELITE и ELITE PLUS DDR5-8000
Новые комплекты разработаны в соответствии со спецификациями JEDEC.

Компания Team Group представила новые модули оперативной памяти со скоростью работы 8000 мегатранзакций в секунду в сериях ELITE PLUS DDR5 и ELITE DDR5, сообщает Guru3D. Новые комплекты разработаны в соответствии со спецификациями JEDEC.

Источник изображения: Team Group (и далее)

Представленные модули памяти DDR5-8000 работают при напряжении 1,1 В с таймингами CL56-56-56-128. Стандартизированные рабочие параметры должны улучшить совместимость с поддерживаемыми платформами. Первоначально комплекты будут доступны в двухканальной конфигурации, состоящей из двух модулей U-DIMM по 16 ГБ. Это распространённая конфигурация среди современных настольных систем для игр, работы и повседневных задач, отмечает производитель.

По информации Guru3D, в Северной Америке новые комплекты поступят в продажу в июне 2026 года. Доступность в других регионах и цены не уточняются. Судя по изображениям модули ELITE PLUS оснащаются простыми металлическими теплораспределителями, а модули ELITE не имеют какого-либо дополнительного охлаждения.

#ddr5 #оперативная память #team group
Источник: guru3d.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter