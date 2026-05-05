Компания PassMark выпустила MemTest86 11.7, новую версию своего инструмента для диагностики оперативной памяти с рядом изменений, предназначенных для модулей LPCAMM2, сообщает VideoCardz.com.

Главное нововведение — предварительная поддержка декодирования ошибок микросхем для памяти LPCAMM2 на системах с процессорами Intel Meteor Lake и Arrow Lake. Это должно помочь определить, в какой именно части модуля найдены ошибки. Поддержка LPCAMM2 также реализована в графических отчётах.

Обновление добавляет форм-фактор к информации, прочитанной из SPD модулей. Это означает, что теперь отчёты могут идентифицировать модули LPCAMM2. MemTest86 11.7 также может включать количество неизвестных ошибок в отчёты в виде битовых карт.

Технология LPCAMM2 становится все более распространённой в ноутбуках, поскольку она использует память типа LPDDR на съёмном модуле. В отличие от припаянной памяти LPDDR5X, её можно заменить, при этом она сохраняет плоскую компоновку, подходящую для тонких систем.

MemTest86 11.7 также добавляет поддержку определения ECC, таймингов и декодирования для процессоров Intel Bartlett Lake. Это же обновление включает поддержку ECC, таймингов и декодирования для большего количества вариантов процессоров Raptor Lake и Arrow Lake. На системах с памятью LPCAMM2 обновление в основном направлено на улучшение отчётов и раннюю локализацию неисправностей, а не на повышение производительности или расширение совместимости.