Например, в Shadow of the Tomb Raider преимущество достигло 9,1%.

YouTube-канал Zed Up PC Streams опубликовал тестирование процессора Intel Core 9 273PQE в играх, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на немецкое издание PC Games Hardware. В четырёх из шести игр процессор Bartlett Lake с конфигурацией из двенадцати производительных ядер оказался быстрее Core i9-14900K, который сочетает 8 производительных и 16 эффективных ядер.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Тем не менее, вряд ли величина этого преимущества оправдает финансовые затраты на покупку Core 9 273PQE, а также время и силы, которые придётся потратить, чтобы запустить его на потребительской материнской плате. Официально процессоры Bartlett Lake на потребительских платах не поддерживаются.

Автор канала приобрёл процессор Intel Core 9 273PQE за 725 евро без учёта налогов, а материнская плата ASRock IMB-X1714 для тестовой системы стоила около 340 евро. Для сравнения, по данным немецкого агрегатора geizhals.de, цены на процессор Core i9-14900K в Германии начинаются от 459 евро, а продвинутую материнскую плату среднего класса на базе чипсета Z790 можно приобрести за 140…200 евро. При этом Core 9 273PQE на 5…6% быстрее в Horizon Zero Dawn и Monster Hunter Wilds, на 9,1% быстрее в Outcast 1.1 и Shadow of the Tomb Raider. В игре Rainbow Six Siege разница была минимальна с лучшим минимальной частотой кадров на системе с 14900K, а в Counter-Strike 2 процессор 273PQE уступил 1,5%.

Источник изображения: VideoCardz.com

Ранее вице-президент и генеральный менеджер по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) заявил в одном из интервью, что Intel продолжит производство настольных процессоров Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh и чипсетов для материнских плат 700-серии с сокетом LGA 1700, чтобы они были доступны «в изобилии». Также специалист отметил выпуск материнских плат с гибридной поддержкой DDR4 и DDR5, как ответ на резкий рост цен памяти. Такие платы выпустила компания ASRock. Кроме этого, ASRock разработала новые модули памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом.