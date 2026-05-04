Опередил Ryzen 5 8600G в однопотоке и сравнялся в многопотоке, не повышая частоты до максимального уровня.

Настольный гибридный процессор AMD Ryzen AI 5 435G впервые появился в базе данных бенчмарка Geekbench, сообщает VideoCardz.com. Во время тестирования процессором не были достигнуты максимальные тактовые частоты, однако по результатам он оказался не хуже Ryzen 5 8600G.

Процессор AMD Ryzen AI 5 435G был протестирован в системе с материнской платой JGINYUE B850M Snow Dream WIFI и оперативной памятью суммарным объёмом 32 ГБ. Согласно официальным спецификациям, максимальная частота процессора может достигать 4500 ГГц, однако в отчёте зафиксировано значение около 4100 МГц. В однопоточных тестах чип набрал 2620 баллов, опередив Ryzen 5 8600G на 5%, в многопоточных тестах результаты практически идентичны — 10594 балла против 10857 баллов.

Гибридный процессор AMD Ryzen AI 5 435G входит настольную серию Ryzen AI 400 для материнских плат с сокетом AM5. Этот чип объединяет 6 процессорных ядер, 2 ядра Zen 5 и 4 ядра Zen 5c, 4 вычислительных блока интегрированной графики Radeon 840M, нейронный блок XDNA 2 с теоретической производительностью до 50 трлн. операций в секунду и 14 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня суммарно. Выбранный для сравнения гибридный процессор Ryzen 5 8600G тоже является 6-ядерным, но использует архитектуру ядер Zen 4. В числе других отличий более производительная 8-ядерная интегрированная графика Radeon 760M, 22 МБ кэша и отсутствие нейронного блока.

Готовые настольные компьютеры с гибридными процессорами AMD Ryzen AI 400 ожидаются во втором квартале 2026 года. Флагманом серии является Ryzen AI 450G, в котором используется 8 процессорных ядер и 8 ядер интегрированной графики Radeon 860M.