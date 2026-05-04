Система с чипом AMD из новой серии и таким объёмом памяти засветилась в Интернете.

Компания AMD может увеличить максимальный объём оперативной памяти до 192 ГБ в будущих системах с процессорами Ryzen AI MAX+ 400. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на отчёт, появившийся в базе данных бенчмарка PassMark. Увеличение максимального объёма памяти может стать ключевым преимуществом будущей платформы Gorgon Halo, которая по большей части считается минорным обновлением Strix Halo с небольшим повышением тактовых частот.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В бенчмарке PassMark была протестирована система HP с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 корпоративного уровня. Этот чип может быть аналогом потребительского процессора Ryzen AI MAX+ 495. Официально они ещё не представлены. В многопоточных тестах процессор набрал 57525 баллов и 4293 балла в однопоточных. Результаты на 3…4% выше, по сравнению с Ryzen AI MAX+ 395. Повышение производительности обусловлено на 100 МГц более высокой максимальной тактовой частотой процессорных ядер.

Источник изображения: PassMark (отредактировано VideoCardz.com)

В отчёте PassMark сообщается о наличии 188 ГБ доступной оперативной памяти и восьми «модулях» памяти SK hynix с идентификаторами H58GJ8MK9BX209N. Это указывает на конфигурацию памяти общим объёмом 192 ГБ, по всей видимости, с использованием восьми модулей LPDDR5X по 24 ГБ. В текущих спецификациях AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 указана поддержка до 128 ГБ памяти LPDDR5X-8000.

Также новый гибридный процессор оснащается интегрированной графикой AMD Radeon 8065S, которая на 100 МГц быстрее Radeon 8060S. Вероятно, в данном случае немного большая максимальная тактовая частота тоже является единственным отличием, а вычислительных блоков, как и прежде, 40.

Учитывая, что AMD позиционирует Ryzen AI MAX+ 300 как гибридные процессоры для разработчиков в сфере искусственного интеллекта, наличие большего объёма оперативной памяти станет явным преимуществом новой серии чипов.