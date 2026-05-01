Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
AMD может выпустить производительный мини-ПК Ryzen AI Halo Box в июне
Система для разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Компания AMD может выпустить мини-ПК для разработчиков Ryzen AI Halo Box в июне, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на пользователя reddit под псевдонимом 1ncehost, который присутствовал на мероприятии AMD AI Dev Day, где система и была продемонстрирована. Компьютер оснащается гибридным процессором Ryzen AI MAX+ 395 и оперативной памятью объёмом 128 ГБ. Ранее AMD заявляла, что выпуск системы запланирован на второй квартал 2026 года, поэтому запуск в июне впишется в этот график.

Источник изображения: AMD, YouTube

Компания AMD уже подтвердила на выставке CES 2026, что Ryzen AI Halo Box в первую очередь является мини-ПК для решения локальных задач искусственного интеллекта c применением открытой программной платформы AMD ROCm для высокопроизводительных вычислений на GPU. Система поддерживает Windows и Linux, на прошедшем мероприятии демонстрировалась с предустановленной операционной системой Ubuntu.


Компьютер AMD Ryzen AI Halo Box собран в небольшом аккуратном корпусе чёрного цвета с фирменным брэндингом, объёмным узором и светодиодной лентой. Подсветка регулируется, недавно разработчики AMD доработали необходимый драйвер для операционных систем Linux.

#amd #мини-пк #ryzen ai halo box
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter