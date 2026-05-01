Система для разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Компания AMD может выпустить мини-ПК для разработчиков Ryzen AI Halo Box в июне, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на пользователя reddit под псевдонимом 1ncehost, который присутствовал на мероприятии AMD AI Dev Day, где система и была продемонстрирована. Компьютер оснащается гибридным процессором Ryzen AI MAX+ 395 и оперативной памятью объёмом 128 ГБ. Ранее AMD заявляла, что выпуск системы запланирован на второй квартал 2026 года, поэтому запуск в июне впишется в этот график.

Источник изображения: AMD, YouTube

Компания AMD уже подтвердила на выставке CES 2026, что Ryzen AI Halo Box в первую очередь является мини-ПК для решения локальных задач искусственного интеллекта c применением открытой программной платформы AMD ROCm для высокопроизводительных вычислений на GPU. Система поддерживает Windows и Linux, на прошедшем мероприятии демонстрировалась с предустановленной операционной системой Ubuntu.





Компьютер AMD Ryzen AI Halo Box собран в небольшом аккуратном корпусе чёрного цвета с фирменным брэндингом, объёмным узором и светодиодной лентой. Подсветка регулируется, недавно разработчики AMD доработали необходимый драйвер для операционных систем Linux.