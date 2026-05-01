Встроенное в Windows 11 масштабирование изображения.

Компания Microsoft предоставила доступ к функции Automatic Super Resolution (Auto SR) участникам программы Xbox Insider и владельцам портативных игровых компьютеров ASUS ROG Xbox Ally X, сообщает VideoCardz.com. Это технология масштабирования изображения на системном уровне, разработанная Microsoft для Windows 11.

ASUS ROG Xbox Ally X. Источник изображения: ASUS, Microsoft

Масштабирование Auto SR задействует нейронный блок, встроенный в гибридный процессор Xbox Ally X, 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen AI Z2 Extreme с интегрированной графикой Radeon 890M. Технология работает параллельно с графическим процессором, что позволяет снизить влияние на время отрисовки кадра, но добавляет задержку примерно в один кадр.

На текущем этапе Auto SR можно задействовать в режиме док-станции при подключении Xbox Ally X к внешнему дисплею. Один из примеров: частота кадров в игре Forza Horizon 5 увеличилась более чем на 30%, по сравнению с нативным рендерингом в разрешении 1440p. Для работы технологии требуется обновить Windows 11 до версии 24H2 или новее, установить актуальные драйвера для графики и нейронного блока, обновить пакет Auto SR. Поддерживается DirectX 10 и более поздние версии.

Последнее обновление игровых КПК ASUS ROG Xbox Ally и Ally X также вносит ряд изменений в работу док-станции. Устройства автоматически переключается на телевизор, отключая собственный дисплей. Игровой режим автоматически включается при подключении к некоторым смарт-телевизорам Samsung, LG и Vizio. В игровой панели Game Bar появился новый виджет Display Widget для настройки основных параметров дисплея, улучшилось сопряжение контроллеров, появилась функция Gamepad Cursor для приложений, которые не поддерживают ввод с контроллера.