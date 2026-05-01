molexandr
Технология Microsoft Auto SR стала доступна на ASUS ROG Xbox Ally X в рамках программы Xbox Insider
Встроенное в Windows 11 масштабирование изображения.

Компания Microsoft предоставила доступ к функции Automatic Super Resolution (Auto SR) участникам программы Xbox Insider и владельцам портативных игровых компьютеров ASUS ROG Xbox Ally X, сообщает VideoCardz.com. Это технология масштабирования изображения на системном уровне, разработанная Microsoft для Windows 11.

ASUS ROG Xbox Ally X. Источник изображения: ASUS, Microsoft

Масштабирование Auto SR задействует нейронный блок, встроенный в гибридный процессор Xbox Ally X, 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen AI Z2 Extreme с интегрированной графикой Radeon 890M. Технология работает параллельно с графическим процессором, что позволяет снизить влияние на время отрисовки кадра, но добавляет задержку примерно в один кадр.

На текущем этапе Auto SR можно задействовать в режиме док-станции при подключении Xbox Ally X к внешнему дисплею. Один из примеров: частота кадров в игре Forza Horizon 5 увеличилась более чем на 30%, по сравнению с нативным рендерингом в разрешении 1440p. Для работы технологии требуется обновить Windows 11 до версии 24H2 или новее, установить актуальные драйвера для графики и нейронного блока, обновить пакет Auto SR. Поддерживается DirectX 10 и более поздние версии.

Последнее обновление игровых КПК ASUS ROG Xbox Ally и Ally X также вносит ряд изменений в работу док-станции. Устройства автоматически переключается на телевизор, отключая собственный дисплей. Игровой режим автоматически включается при подключении к некоторым смарт-телевизорам Samsung, LG и Vizio. В игровой панели Game Bar появился новый виджет Display Widget для настройки основных параметров дисплея, улучшилось сопряжение контроллеров, появилась функция Gamepad Cursor для приложений, которые не поддерживают ввод с контроллера.

#microsoft #windows 11 #xbox #игровые кпк #asus rog xbox ally x
Источник: videocardz.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
