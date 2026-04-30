molexandr
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
Устройство появилось на сайте одного из итальянских интернет-магазинов.

На сайте итальянского интернет-магазина Ollo Store обнаружили страницу неанонсированного портативного игрового компьютера MSI Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 Extreme, сообщает VideoCardz.com. Это первый известный игровой КПК, оснащённый специальным процессором Panther Lake для устройств данного класса.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В описании указан 8-дюймовый сенсорный экран FHD+ с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также заявлены 100-процентный охват цветового пространства sRGB, типичная яркость 500 нит, Wi-Fi 7 и аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч. Сообщается, что система оснащается 32 ГБ памяти, вероятно, LPDDR5X-8533, а также твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ.

Источник изображения: Ollo Store (отредактировано VideoCardz.com)

В магазине Ollo Store игровой КПК появился по цене 1599 евро, но недоступен для приобретения. Цена может быть недействительной и измениться к моменту начала продаж.

По информации VideoCardz.com, компания MSI собирается представить устройство на выставке Computex 2026 в июне.

Источник изображения: Pass Mark (отредактировано VideoCardz.com)

Ранее Intel Arc G3 Extreme был замечен в базе данных PassMark. Это специализированный процессор Panther Lake для портативных игровых компьютеров, в котором сочетаются 14 ядер (два ядра производительных) и интегрированная графика уровня Arc B390.

#intel #msi #игровые кпк
Источник: videocardz.com
