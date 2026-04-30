molexandr
Компания ADATA готовит новые твердотельные накопители NEXRA PCIe Gen5 для выставки Computex
Также расширят ассортимент оперативной памяти и внешних накопителей.

Компания ADATA анонсировала новую продуктовую стратегию, которая охватывает оперативную память и устройства хранения данных под брендами ADATA и XPG, сообщает VideoCardz.com. Это объявление приурочено к 25-летию компании и сопровождается анонсом пяти новых серий продуктов: XPG NOVAKEY, XPG ARMAX, XPG MARS, ADATA NEXRA и ADATA URBAN.

Источник изображения: ADATA

ADATA NEXRA — это твердотельные накопители с поддержкой PCIe Gen5, предназначенные для интенсивных нагрузок, включая работу с видео высокого разрешения, логический вывод ИИ, масштабную обработку данных. На момент написания компания не называет характеристики новых накопителей.

Серия ADATA NEXRA расположится рядом с XPG MARS — это новые высокоскоростные твердотельные накопители с поддержки PCIe Gen5. В первую очередь серии отличаются целевым назначением, если накопители NEXRA оптимизированы для обработки больших объёмов данных, то MARS — для максимальной скорости передачи данных и минимального времени загрузки.

В ассортимент компании ADATA уже входят твердотельные накопители XPG MARS с поддержкой PCIe Gen5, для текущих моделей MARS 980 PRO и MARS 980 BLADE заявлены скорости до 14 ГБ/с на операциях чтения и до 13 ГБ/с на операциях записи. Оба накопителя доступны в вариантах объёмом до 8 ТБ включительно.

Кроме перечисленных твердотельных накопителей ADATA NEXRA и XPG MARS, компания готовит оперативную память DDR5 XPG NOVAKEY для высокопроизводительных систем, включая системы для игр, разработки и создания контента, память XPG ARMAX, разработанную для длительных нагрузок, внешние твердотельные накопители URBAN.

Новые продукты будут представлены на выставке Computex 2026, которая состоится в июне.

#твердотельные накопители #оперативная память #adata
Источник: videocardz.com
