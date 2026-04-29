Процесс публикации игр для Xbox и Windows в перспективе должен стать проще.

Компания Microsoft продолжает упрощать процесс публикации игр для Xbox и Windows. Началось внедрение инструмента Game Package Manager для разработчиков Xbox, сообщает VideoCardz.com. Этот инструмент заменяет модуль Packages в Microsoft Partner Center, предназначенный для разработчиков, которые настраивают или добавляют новые продукты для публикации на платформе Xbox.

Инструментарий используется, когда разработчику необходимо загрузить или распространить пакет. Компания Microsoft заявляет, что существующие пакеты, конвейеры сертификации и история публикаций не затронуты новым изменением. Внедрение будет автоматическим и займёт несколько недель.

Инструментарий Game Package Manager содержит галерею веток, которая разделяет черновые и рабочие пакеты. Черновые пакеты доступны в рамках Partner Center, а рабочие пакеты — игрокам во внешней песочнице. В Microsoft также реорганизовали информацию о пакетах, чтобы уменьшить количество перегруженных текстом экранов и упростить сканирование нескольких пакетов. Инструмент также добавляет проверку пакетов перед отправкой на сертификацию.

В будущем Game Package Manager можно будет использовать для публикации. Более подробная информация ожидается позже в этом году.