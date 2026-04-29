Компания Lisuan Technology подтвердила, что игровая видеокарта LX 7G100 поступит в продажу в Китае 20 мая, сообщает VideoCardz.com. Компания также выпустила видеоролик, демонстрирующий этапы производства и тестирования видеокарт.

Видеокарта основана на архитектуре TrueGPU от Lisuan и использует 6-нм техпроцесс. Lisuan заявляет, что архитектура, набор инструкций и вычислительное ядро были разработаны собственными силами. Компания Lisuan также получила сертификацию WHQL. Это важная особенность для использования видеокарт в среде Windows.

Lisuan LX 7G106 оснащается 12 ГБ памяти GDDR6, четырьмя выходами DisplayPort 1.4a и поддерживает DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. По предварительным данным, видеокарта приближается по производительности к GeForce RTX 4060 в синтетических тестах, включая 3DMark Fire Strike и Geekbench OpenCL. Что касается игр, по словам компании, на старте продаж будет поддерживаться более 100 наименований, включая Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и Resident Evil 4 Remake.