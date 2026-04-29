Изменения являются частью заранее спланированной глобальной инициативы.

Компания Palit официально подтвердила, что управление брендами GALAX, KFA2, а также флагманским брендом HOF (Hall of Fame) теперь централизуется в штаб-квартире Palit Group. Эти бренды продолжат существовать. Дополнительные подробности появились после предыдущего объявления о реорганизации и консолидации брендов в рамках оптимизации бизнеса.

«GALAX с 2007 года является неотъемлемой частью группы Palit. Недавние внутренние преобразования являются частью заранее спланированной глобальной инициативы по интеграции управления брендами для повышения операционной эффективности и обеспечения синергии между отделами».

В частности, рассматриваемая реорганизация позволит Palit повысить узнаваемость брендов и укрепить глобальное присутствие, оптимизировать производство и логистику, объединить усилия в области исследования и разработок.