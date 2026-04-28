MCIO 8i соединяется с PCIe 5.0 x8 и может использоваться для подключения внешних видеокарт.

Компания GPD представила серию мини-ПК под названием BOX с процессорами Intel Core Ultra Series 3 семейства Panther Lake, сообщает VideoCardz.com. Система собрана в корпусе объёмом 0,926 литра и оснащается встроенным блоком питания GaN мощностью 160 Вт.

Доступны конфигурации с 16-ядерными процессорами Intel Core Ultra X7 358H или Core Ultra 7 356H, которые сочетают производительные, эффективные и маломощные ядра по формуле 4P+8E+4LPE. Старшая модель 358H может повышать тактовую частоту производительных ядер до 4,8 ГГц и оснащается 12-ядерной интегрированной графикой Arc B390, в то время как 356H разгоняется до 4,7 ГГц и оснащается 4-ядерной графикой.

Важным отличием конфигурации с процессором Core Ultra 7 356H является наличие разъёма MCIO 8i, который использует 8 линий PCIe 5.0 для подключения внешних видеокарт и прочего совместимого оборудования. Процессор Core Ultra X7 358H оснащается более быстрой интегрированной графикой, но поддерживает меньшее количество линий PCIe 5.0, что объясняет отсутствие поддержки MCIO в соответствующей конфигурации мини-ПК.

Совместно с мини-ПК компания GPD выпускает совместимые внешние док-станции G2 для настольных видеокарт, вплоть до флагманских решений NVIDIA GeForce RTX класса 90. В компании заявляли, что RTX 4090 теряет около 2% производительности при подключении через MCIO 8i.

Обе конфигурации GPD BOX оснащаются 32 или 64 ГБ памяти LPDDR5X-8533. В качестве накопителя используется один предустановленный M.2 SSD объёмом от 512 ГБ до 4 ТБ с поддержкой PCIe Gen4 x4. Основной слот M.2 поддерживает PCIe Gen5 x4, а второй свободный слот M.2 поддерживает PCIe Gen4 x2.

В числе портов ввода-вывода два USB4 v2.0, четыре USB 3.2 Gen2 Type-A, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL, два порта 2.5GbE LAN, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Компания GPD пока не подтвердила цены и сроки начала продаж.