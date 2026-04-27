Компания Valve официально объявила, что продажи контроллера Steam Controller начнутся 4 мая. Отвечая на вопросы издания PC Gamer, инженер компании Valve Стив Кардинали (Steve Cardinali) и дизайнер Лоуренс Янг (Lawrence Yang) подтвердили наличие достаточных запасов по всему миру.

Источник изображения: Valve

Янг отметил оптимистичный настрой, как личный, так и командный, и выразил надежду, что контроллер понравится многим людям во всём мире и компания сможет реализовать много таких устройств. Если спрос значительно превысит предложение, у специалистов есть рычаги, чтобы увеличить объёмы производства.

В официальном объявлении Valve напоминает об основных особенностях Steam Controller. Это, в частности, магнитные стики, использующие технологию туннельного магнитосопротивления (Tunnel Magnetoresistance, TMR), два настраиваемых трекпада, гироскоп, датчики хвата и дополнительные кнопки в местах хвата. В комплект Steam Controller входит устройство под названием Puck, которое служит беспроводным передатчиком и зарядной станцией, примагничиваясь к контроллеру для подзарядки.

По информации журналистов Engadget, цена Steam Controller в США составляет 99 $.