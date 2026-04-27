Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
Выпущенные материнские платы B650, X670 и B850, X870 могут получить поддержку CUDIMM DDR5 через обновление BIOS.

Компания AMD работает над поддержкой оперативной памяти CUDIMM DDR5 для платформы AM5, внедряя необходимые изменения в обновления AGESA и новые профили разгона EXPO 1.2, однако полноценная поддержка этой памяти будет реализована только в процессорах Ryzen следующего поколения, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Хотя существующие материнские платы AMD с чипсетами B650, X670 и B850, X870 могут получить поддержку CUDIMM DDR5, на полной скорости эти модули будут работать, если встроенный контроллер памяти процессора поддерживает память CUDIMM, объясняет Wccftech со ссылкой на инженера MSI под псевдонимом Toppc.

Контроллер памяти в выпущенных на момент написания процессорах AMD Ryzen не обладает полноценной поддержкой модулей CUDIMM. На некоторых процессорах возможна загрузка в «обходном» режиме Bypass, когда скорость модулей ограничивается на уровне 6000 мегатранзакций в секунду.

Как ожидается, поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения с ядрами Zen 6. Эти процессоры могут представить во второй половине 2026 или в начале 2027 года, поэтому производители материнских плат и оперативной памяти в настоящее время активно работают над реализацией поддержки CUDIMM для платформы AM5.

#amd #процессоры #материнские платы #ryzen #оперативная память #amd am5 #cudimm ddr5
Источник: wccftech.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

