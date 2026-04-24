Процессор работал на частоте выше 6 ГГц.

Компания ASRock поделилась результатами экстремального разгона процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 на материнской плате X870E Taichi OCF. Профессиональным оверклокерам под псевдонимами AKM и l0ud_sil3nc3 удалось установить три рекорда в рейтингах бенчмарков PCMark10 Express, GPUPI v3.3 for CPU при расчёте числа «Пи» с точностью до 100 млн. знаков после запятой и до 1 млрд. знаков.

Источник изображения: ASRock

Рекордным результатом в PCMark10 Express стала оценка 14475 баллов, процессор охлаждался жидким азотом и был разогнан оверклокером l0ud_sil3nc3 до 6400 МГц при всех активных ядрах. Оверклокер AKM разогнал процессор до 6700 МГц по всем ядрам, что позволило рассчитать число «Пи» с точностью до 100 млн. знаков после запятой за 1 с 133 мс. Для расчёта с точностью 1 млрд. знаков после запятой потребовалось 18 с 251 мс. Процессор охлаждался жидким азотом. Кроме этого, оверклокерам удалось войти в топ-3 и топ-10 рейтинга ряда других бенчмарков.

По этому случаю ASRock напоминает о широких возможностях для экстремального разгона, которые предлагает материнская плата X870E Taichi OCF, и железобетонной стабильности. Плата разрабатывалась с учётом требований профессиональных оверклокеров и энтузиастов, отличается усовершенствованной подсистемой питания, высококачественными компонентами и оптимизированной компоновкой печатной платы.

В США процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D2 появились в продаже 22 апреля по рекомендованной цене 899 $. Это первый процессор AMD Ryzen X3D, в котором два кристалла с вычислительными ядрами оснащаются дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache.