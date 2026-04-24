Компания Colorful представила материнскую плату для систем класса MoDT (Mobile-on-Desktop), сообщает VideoCardz.com. Плата с обозначением BATTLE-AX HM770M-K WIFI D5 V20 основана на чипсете Intel HM770 и поставляется с предустановленным процессором Intel Core i9-13900HX. Это процессор класса HX для ноутбуков, он припаян к плате и не подлежит замене.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Ближайшим аналогом Intel Core i9-13900HX для ноутбуков является настольный 14-ядерный 32-поточный процессор Core i9-13900(K) семейства Raptor Lake. Модификация класса HX отличается меньшим теплопакетом, номинальное значение 55 Вт, и меньшими тактовыми частотами, максимальная 5,4 ГГц. В остальном это практически тот же чип, включая те же 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

Материнская плата выполнена в форм-факторе mATX размерами 237 × 184 мм, оснащена двумя слотами для установки модулей оперативной памяти DDR5-4800 суммарным объёмом до 96 ГБ включительно. Поддерживаются профили Intel XMP, возможен разгон до 6400 мегатранзакций в секунду.

На плате предусмотрены два слота для установки M.2-накопителей, один связан с процессором, другой работает от чипсета, каждый подключён к четырём линиям интерфейса PCIe Gen4. Для подключения SATA-дисков есть два соответствующих разъёма. Для установки видеокарт и плат расширения предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16 с усилением и дополнительный PCIe 3.0 x1. На задней панели присутствуют два порта USB 2.0 и четыре USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, разъём гигабитного адаптера проводной сети Realtek RTL8111H, коннекторы для подключения антенн к встроенному адаптеру Intel AX101 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, три аудио-разъёма.

На момент написания остаются неизвестными цена и региональная доступность. Это первая материнская плата Colorful для систем класса MoDT.