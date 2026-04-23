Нативная поддержка без эмуляторов и слоёв совместимости.

Компания Microsoft выпустила апрельское обновление набора Game Development Kit (GDK), включив в него предварительную версию библиотек для сборки игр под процессоры c архитектурой ARM64. Список совместимых компонентов включает PlayFab Unified SDK v2, Xbox Services API, Xbox Authentication Library, Game Chat 2 и xCurl.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В этом же релизе добавили поддержку Visual Studio 2026 и превью MSIXVC2 — нового формата упаковки игр для Xbox. По данным Microsoft, новый формат может снизить размер игровых обновлений на величину от 64% до 94% и сократить время паковки от двух до восьми раз. Тестирование этой части обновления пока ограничено, открытый приём заявок планируют открыть с выпуском обновления GDK в октябре 2026 года.

Теперь разработчикам проще создавать нативные сборки игр для систем с процессорами ARM64. Подготовку начали с выходом обновления GDK в октябре 2025 года. То обновление разделило пути для архитектур arm64 и x64 в структуре проекта. Кроме того, появилась возможность указывать исполняемые файлы для процессоров ARM64 в файле конфигурации MicrosoftGame.config.

В январе компания Microsoft открыла доступ к приложению Xbox для Arm-компьютеров под управлением Windows 11, заявив, что более чем 85% библиотеки Game Pass уже совместимо с такими системами. Нативная поддержка в GDK представляет разработчикам официальный путь создания Arm-сборок игр, которые не будут зависеть от стороннего программного обеспечения и прослоек для обеспечения совместимости, таких как Prism.

Наибольшее преимущество от этого обновления в перспективе могут получить компьютеры с процессорами Qualcomm Snapdragon X и NVIDIA N1, последние официально пока не представлены.