Возможно, скоро объявят о начале продаж.

Компания Valve загрузила на платформу Steam видео распаковки Steam Controller, сообщает TechPowerUp. Соответствующая запись появилась в базе данных SteamDB вчера, 20 апреля, обнаружил блогер Брэд Линч (Brad Lynch). На тот момент видео под названием steam_controller_unboxing_2026 ещё не было обработано для потоковой передачи. Это, похоже, является одним из явных признаков того, что компания готовится к финальной презентации и началу продаж нового контроллера.

На прошлой неделе энтузиасты обнаружили в открытых таможенных базах данных документы о поставке компании Valve, предположительно, крупной партии контроллеров Steam Controller. Вероятно, компания пополняет складские запасы в преддверии скорого старта продаж. Официальной информации по этому поводу нет.

Журналисты надеются, что вместе с презентацией Steam Controller компания Valve может уточнить информацию о выпуске и других устройств, анонсированных в прошлом году. Это игровой мини-ПК Steam Machine и гарнитура виртуальной реальности Steam Frame, которые задерживаются из-за резкого роста цен на память, но должны быть представлены в 2026 году.