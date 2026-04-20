По слухам, специализированные версии процессоров Intel Panther Lake для портативных игровых компьютеров будут представлены на выставке Computex 2026, сообщает VideoCardz.com. Ожидается, что для этих решений будет использоваться брэндинг Arc G3. Компания Intel анонсировала процессоры для портативных игровых КПК на выставке CES 2026, но официально пока не подтвердила точные даты выпуска, брэндинг и характеристики.

По информации VideoCardz.com, в будущую линейку войдут процессоры Arc G3 и Arc G3 Extreme с интегрированной графикой уровня Arc B370 и B390. В этих процессорах Intel, по-видимому, впервые объединяет небольшой вычислительный кристалл и большой графический кристалл, пишет ComputerBase со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Это идеально подходит для предполагаемого сценария использования.

По слухам, в Arc G3 Extreme используется конфигурация процессорных ядер 2P+8E+4LPE с пиковой тактовой частотой 4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти 3-го уровня и графика уровня Arc B390. В Arc G3 будет использоваться графика уровня B370. Базовую тепловую мощность процессоров около 25 Вт и максимальные значения 65…80 Вт можно будет настроить.

Как ожидается, компании MSI и OneXPlayer будут одними из тех, кто первыми представит свои игровые КПК с процессорами Intel Arc G3 (Extreme). Также источники упоминают компании GPD, Acer и даже Microsoft, пишет VideoCardz.com. Выставка Computex Taipei 2026 пройдёт в Тайбэе со 2 по 5 июня 2026 года.